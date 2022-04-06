Papa Francis, Rusya'nın Buça katliamını kınadı

Ukrayna bayrağını kaldırarak 'Buça katliamını' kınayan Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, çarşamba günü, Vatikan Oditoryumu'nda yaptığı konuşmada; "Ukrayna'daki savaştan gelen son haberler; rahatlama ve umut getirmek yerine, 'Buça katliamı' gibi yeni vahşetleri getirdi" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, vahşetin; sivillere, savunmasız kadınlara ve çocuklara karşı da giderek daha korkunç hale geldiğini söyleyen Papa Francis,"Onlar masum; 'Savaşı durdurun ve silahları susturun. İnsanları öldürmeyi ve yıkım yapmayı bırakın' diye yalvaran kurbanlar" ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Ukraynalı bir grup sığınmacı çocuğu yanına çağırarak Paskalya yumurtası hediye ederken, "Bu çocuklar; savaştan, şehit şehir Buça'dan geliyor. Güvenli bir ülkeye varmak için kaçmak zorunda kaldılar. Onları ve Ukrayna halkını unutmayalım" dedi.

Batılıların, Rus güçlerinin Buça'da sivilleri infaz ederek 'savaş suçu' işlediği iddiasının Rusya'yı karalamayı amaçladığını söyleyen Kremlin, bunun 'canavarca bir sahtekarlık' olduğunu belirtti.