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Dünya

Papa Francis, planlı bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı

04 Temmuz 2021 17:38

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği’ne kaldırıldı. Papa’nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.

Vatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo Bruni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatı doğrulayarak, "Papa Francis, bu öğleden sonra Roma'daki Agostino Gemelli Polikliniği'ne götürüldü ve burada planlı bir kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu ameliyat geçirecek" dedi.

Ameliyatı hastanenin Tıp ve Cerrahi Bilimleri Bölümünde yer alan Sindirim Cerrahisi Kompleksi Operasyonel Biriminin başında bulunan Prof. Dr. Sergio Alfieri'nin yapacağı aktarıldı. Alfieri, genel, sindirim, kolon-rektal, mide ve pankreas cerrahisindeki uzmanlıklarıyla biliniyor.

Papa’nın ameliyatının ardından basın bülteni yayınlanacağı bildirildi. Papa Francis, 2013'te Papa seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı. (İHA)

Papa FrancisVatikan Basın Bürosu Direktörü Matteo BruniRomaAgostino Gemelli Üniversitesi PolikliniğiProf. Dr. Sergio Alfieri
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