Papa Francis'in Lübnan gezisi, sağlık sorunları nedeniyle ertelenebilir

İsmi açıklanmayan bir kaynak pazartesi günü, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in yürümekte zorlanması nedeniyle, önümüzdeki ay gerçekleştireceği Lübnan gezisinin büyük olasılıkla erteleneceğini söyledi.

Vatikan, geziyi resmi olarak açıklamasa da Papa Francis, 12-13 Haziran'da Lübnan'ı ziyaret edeceğine atıfta bulunmuş; ziyaret, Lübnan hükümeti tarafından duyurulmuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre; bu tür konuları konuşmaya yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, 'asıl endişenin, Papa Francis'in sağlığı olduğunu' söyledi.

Bacaklarda ağrıya neden olan siyatik hastalığı ile mücadele eden 85 yaşındaki Papa Francis, geçen perşembe, Vatikan’da gerçekleştirilen bir toplantıya tekerlekli sandalye kullanarak gelmiş ve dizinden ameliyat olacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Rus Ortodoks Patrik Krill ile 14 Haziran'da gerçekleştireceği görüşmenin iptal edildiği Papa Francis'in; temmuz ayında biri Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, diğeri ise Kanada'ya olmak üzere iki seyahat gerçekleştirmesi planlanıyor.