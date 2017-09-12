T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa Francis iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal’ dedi

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Papa Francis, İrma Kasırgasının ABD, Meksika ve Karayipleri vurmasının ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal’ dedi

12 Eylül 2017 17:42

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Papa Francis, İrma Kasırgasının ABD, Meksika ve Karayipleri vurmasının ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal’ dedi.
Beş günlük Kolombiya ziyareti dönüşünde bir basın konferasnsı düzelneyelen Papa Francis, “İklim değişikliğinden şüphesi olanlar gidip bilim insanlarıyla konuşmalılar.” dedi.
Papa, “Bu fikirler havadan gelmiyorlar, Dünya liderleri iklim değişikliği konusunda bir karar alarak uygulayacaklar ve bu kararları tarih yargılayacak.” dedi.
iklim değişikliği konusunda politikacıları eleştiren Papa Francis, iklim değişikliği ile mücadele konusunda oldukça aktif.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAPapa FrancisKasırgasının ABD MeksikaKarayipleriBeşKolombiyaPapaDünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24