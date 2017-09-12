Papa Francis iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal’ dedi

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Papa Francis, İrma Kasırgasının ABD, Meksika ve Karayipleri vurmasının ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal’ dedi.

Beş günlük Kolombiya ziyareti dönüşünde bir basın konferasnsı düzelneyelen Papa Francis, “İklim değişikliğinden şüphesi olanlar gidip bilim insanlarıyla konuşmalılar.” dedi.

Papa, “Bu fikirler havadan gelmiyorlar, Dünya liderleri iklim değişikliği konusunda bir karar alarak uygulayacaklar ve bu kararları tarih yargılayacak.” dedi.

iklim değişikliği konusunda politikacıları eleştiren Papa Francis, iklim değişikliği ile mücadele konusunda oldukça aktif.