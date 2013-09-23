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Dünya

Antikapitalist Papa: Dünya 'Para-Tanrısı'nın putperestleri oldu

İtalya'nın Sardunya Adası'nda halka seslenen Papa Francis: İşsizlik global bir seçimin, merkezinde para denilen putun bulunduğu ekonomik sistemin sonucu

23 Eylül 2013 15:18

Çeviri: Varsan Çekiç

İtalya'nın Sardunya Adası'nda halka seslenen Papa Francis, merkezinde "Para denilen put"un değil, insanın bulunduğu bir global ekonomik sistem için çağrıda bulundu.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İtalya'nın özerk bölgelerinden biri olan Sardunya Adası'nın başkenti Cagliari'de 20 bin kişiye seslenen Arjantinli Papa, ailesi İtalya'dan göç ettikten sonra "herşeylerini kaybettiklerini" belirterek, işsizliğin getirdiği acıları anladığını söyledi.

Konuşmasında "İşin olmadığı yerde, saygınlık ta olmaz" diyen Papa, işsizliğin sadece adanın problemi olmadığını belirterek, "Bu sadece Sardunya'nın, İtalya'nın ya da bazı Avrupa ülkelerinin problemi değil. İşsizlik global bir seçimin, bu trajediye öncülük eden ve merkezinde para denilen putun bulunduğu ekonomik sistemin sonucu" diye konuştu ve finansal sistemde toptan bir reform çağrısında bulundu. 

Tanrı'nın dünyanın merkezinde insanların olmasını istediğini belirten Papa, "Ancak bu etik olmayan sistemde, merkezde bir put var ve dünya bu 'Para-Tanrısı'nın putperestleri oldu" dedi.

İnsanlardan zor ekonomik şartlarda bile umutlarını yitirmemelerinde ısrar eden Papa Francis ayrıca, sadece kâr amaçlayan global ekonomik sistemin yan ürünü olarak gördüğü "atma kültürü"ne karşı da mücadele çağrısında bulundu.

Papa Francis sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük babalar ve genç insanlar bir kenara atılıyor ve biz bu atma kültürüne hayır demeliyiz. 'Adil, herkese ilerleme hakkı sağlayan bir sistem istiyoruz' demeliyiz. 'Bu kadar Zarar veren globalleşmiş ekonomik sistemi istemiyoruz' demeliyiz. Tanrı'nın istediği gibi, dünyanın merkezinde insan olmalı, para değil."

Papa Francis konuşmasında, 1920'lerde İtalya'dan Arjantin'e göç eden babasından da bahsederek, "kafası hayallerle dolu genç bir adam olarak gitti. Ancak kısa zamanda girebileceği bir işin olmadığını gördü. Ben o zamanı görmedim, daha doğmamıştım. Ancak yaşadığı zorlukları evde duydum... İşsizliği çok iyi biliyorum" dedi.

 

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