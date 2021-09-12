Papa Francis: Anti-Semitizm tehdidi Avrupa'da hâlâ gizleniyor

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, Macaristan’a yaptığı ziyarette, "Avrupa’da anti-Semitizm tehlikesinin hâlâ gizlendiği” konusunda uyardı.

BBC’de yer alan habere göre, Macaristan’da popülist ve göçmen karşıtı Başbakan Viktor Orban’la görüşen Papa Francis, sonrasında yaptığı konuşmada Hristiyan ve Yahudi liderlere seslendi. Papa “Anti-Semitizm tehdidi Avrupa ve başka yerlerde hâlâ gizleniyor. Bu yanmasına izin verilmemesi gereken bir ateş. Bunu dağıtmanın en iyi yolu da birlikte, olumlu bir şekilde, kardeşliğe teşvik ederek çalışmak” dedi.

Viktor Orban, 2017 yılı seçim kampanyasında Macaristan doğumlu Yahudi asıllı Amerikalı işadamı George Soros’un olduğu posterlerde “Soros’un son gülen olmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullanmıştı. Macaristan’da yaşayan Yahudi topluluğu posterlerin kaldırılmasını isterken Orban, Yahudi karşıtı olmadığını, Soros’un göçmen hareketini destekleyen bir rakip olduğunu söylemişti.

Macaristan lideri Orban ve Papa, göçmen konusunda farklı noktalarda duruyor. Macaristan’da Orban destekçileri ve medyanın bir bölümü Papa’nın göçmenlere yardım vurguları üzerine “anti Hristiyan” olduğunu söylemişti.