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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko'ya Şarlman Ödülü

Avrupa'nın birleşmesine büyük katkıda bulunan kişilere verilen Şarlman Ödülü'nün bu yılki sahibi Papa Françesko oldu.

23 Aralık 2015 20:11


Avrupa Birliği'nin bütünlüğüne yönelik çalışmalar yapan devlet adamları, siyasetçi ve kurum temsilcilerine verilen Uluslararası Şarlman Ödülü, Avrupa için cesaretlendirici açıklamalarından ötürü Papa Françesko'nun oldu. Ödül gerekçesinde, "Avrupa Birliği'nin krizle mücadele ettiği bir dönemde Katolik Kilisesi'nin ruhani liderinin umut verici mesajlar verdiği" belirtildi. Ödülün Papa'ya 2016 yılı içinde Roma'da sunulacağı, tören tarihinin henüz kesinleşmediği bildirildi.
Schulz: Papa yön gösteriyor

Ödüle geçen yıl layık görülen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Papa Françesko'yu kutladı. Schulz, kutlama mesajında, "Papa Françesko, sözleri dünya çapında yankı bulan ve kargaşanın hakim olduğu bir dünyada yön gösteren bir kişi" sözlerine yer verdi. Papa'nın haklı olarak Avrupa bütünleşmesinin kazanımlarının tehlikeye atılmaması uyarısında bulunduğuna dikkat çeken Schulz, "İşbirliği, dayanışma ve toplum olarak yalnız başına olduğumuzdan daha güçlü olmamızı sağlayan Avrupa bütünleşmesi değerleri, Papa Françesko tarafından da savunulmaktadır" dedi.

Ödülü daha önce kimler aldı?

Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında ABD eski Başkanı Bill Clinton, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Avrupa Birliği Konseyi eski Başkanı Herman van Rompuy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve Polonya eski başbakanı Donald Tusk, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Jean-Claude Trichet ve Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite de bulunuyor. Uluslararası Şarlman Ödülü, Almanya'nın Aachen kentinde 1950 yılından beri dağıtılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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