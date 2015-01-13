Papa Françesko Sri Lanka'ya gitti



Papa Françesko, yeni yıldaki ilk dış gezisinin ilk durağı Sri Lanka'ya ulaştı. Başkent Colombo'da Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena tarafından karşılanan Papa Françesko, toplumsal barış çağrısında bulundu. Sri Lanka, 1983 – 2009 yılları arasında kanlı bir iç savaşa sahne olmuştu.

Colombo sahilinde yöneteceği ayine 1 milyondan fazla Katolik'in katılması beklenen Papa Françesko, Sri Lankalı Katolikler tarafından kutsal kabul edilen mekânlardan Madhu'yu ziyaret edecek. Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Katolikler meydana getiriyor.

Papa, Sri Lanka'nın ardından Perşembe günü geçeceği Filipinler'de Pazartesi gününe kadar kalacak. Yaklaşık 100 milyon nüfuslu Filipinler'de halkın büyük çoğunluğu Katolik. Haiyan tayfununda en çok zarar gören Tacloban'da cumartesi bir ayin yönetecek Papa, pazar günü de başkent Manila'da 6 milyon kişinin katılımı beklenen bir açık hava ayini düzenleyecek.