Papa Francesco ve eski Papa Benedict, Koronavirüs aşısı oldu

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Vatikan, Papa Francesco ve eski Papa Benedict'in Koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.

84 yaşındaki papa ve 93 yaşındaki eski papaya Vatikan'da çarşamba günü başlayan program kapsamında aşıların ilk dozu yapıldı.

Yaşları nedeniyle Francesco da Benedict de risk grubunda sayılıyor.

Gençlik yıllarında yakalandığı astlık nedeniyle akciğerlerinden biri alınan Papa Francis, hafta sonu yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak etik bir seçim. Çünkü sadece kendi hayatınızla değil, başkalarının hayatıyla da kumar oynuyorsunuz" demişti.