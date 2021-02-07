Papa Francesco, piskoposların yer aldığı danışma konseyine ilk kez bir kadını yetkili olarak atadı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco, bir ilke imza atarak, piskoposlar danışma konseyinde yetkili danışman pozisyonuna bir kadın atadı. Nathalie Becquart, konseyde oy hakkına sahip atanan ilk kadın oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, 52 yaşındaki Nathalie Becquart, 2019'dan bu yana danışman olarak yer aldığı dinî veya idari anlaşmazlıkları çözüme kavuşturan konseyde yetkili olarak atandı.

Konseyin genel sekreteri Kardinal Mario Grech, bir kadının konseye atanmasının "Kilise'de karar verme aşaması ve muhakemede kadınların geniş rol oynaması amacının göstergesi" olduğunu söyledi.