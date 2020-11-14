Papa Francesco'nun Instagram'da bir modelin fotoğrafını beğendiği iddiası tartışma yarattı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco'nun resmi Instagram hesabından bikinili bir modelin resmini beğendiği iddia edildi.

Barstool Sports, Twitter hesabında bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünde model Natalia Garibotto'nun paylaşımının altında 'franciscus' isimli resmi hesabın beğenisi görünüyor.

Garibotto, Barstool Sports'un paylaşımını alıntılayarak, "En azından cennete gideceğim" yazdı.

Bazı Twitter kullanıcıları Barstool Sports'a tepki göstererek paylaşımı kaldırmalarını isterken, bazı kullanıcılar da durumla alay eden paylaşımlar yaptı.

Barstool'un paylaşımının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Bahsi geçen fotoğrafta mevcut olarak Papa'nın 'beğenisi' görünmüyor.