Papa Francesco, Necef'te Büyük Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco ile Şii'lerin önde gelen din insanlarından Büyük Ayetullah Ali Sistani, Irak'ta bir araya geldi.

Papa'nın Irak ziyaretinin ikinci gününde gerçekleştirdiği ziyarette ne konuşulduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İkilinin 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden bu yana ülkedeki Hıristiyan azınlığın maruz kaldığı şiddet gibi dinler arası konular üzerine konuşması bekleniyordu. Görüşme Necef kentinde gerçekleştirildi.

Papa, bugün Necef'ten Hz. İbrahim'in doğduğu yer olduğuna inanılan Ur'a gidecek.

Papa Frencesco'nun dün Irak'a varmasıyla bir Katolik Kilisesi liderinin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret başlamış oldu. Birçok kişi, terör tehditleri ve Koronavirüs pandemisi nedeniyle 84 yaşındaki Papa'nın ülkeyi ziyaret etmesinden endişe duyuyordu. Papa'nın ziyareti boyunca korunması için Irak kolluk kuvvetlerinden yaklaşık 10 bin kişi görevlendirildi.

Bu, 84 yaşındaki Papa Franceso'nun 15 aydır yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Irak'ta geçen haftalarda kısa süre içinde günlük Koronavirüs vaka sayısının iki katına çıkmasıyla yeni önlemler yürürlüğe sokulmuştu. Ülkede gece saatlerinde ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.