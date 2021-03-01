Papa Francesco, Koronavirüs pandemisi ve terör riskine rağmen bu cuma Irak'ı ziyaret eden ilk papa olmaya hazırlanıyor

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Koronavirüs pandemisi ve terör risklerine rağmen Papa Francesco bu cuma günü Irak'a gidecek ve ülkeyi ziyaret eden ilk papa olacak.

Papa, Irak'ta zor durumda olan Hıristiyan vatandaşlarla görüşecek ve Büyük Ayetullah Seyyid Ali el-Hüseyni el-Sistani ile görüşecek.

Bu, 84 yaşındaki Papa Franceso'nun 15 aydır yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret olacak. Irak'ta bir haftadan kısa süre içinde günlük Koronavirüs vaka sayısının iki katına çıkmasıyla geçen hafta yeni önlemler yürürlüğe sokulmuştu. Ülkede gece saatlerinde ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Papa ile birlikte Irak'a gidecek herkese Koronavirüs aşısı yaptırmaları tavsiye edildi. Papa'nın katılacağı tüm organizasyonlarda maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması zorunlu olacak.

Irak hükûmeti, Papa'nın 6 şehri ziyaret edeceği 3 günlük süreçte yoğun güvenlik önlemleri alınacağına dair söz verdi. Geçen ay Bağdat'ta iki pazara düzenlenen eş zamanlı bombalı saldırılarda 32 kişi ölmüş ve 100'den fazla insan yaralanmıştı.

Kardinal Leonardo Sandri, America dergisine verdiği demeçte, "Bu ziyaretin riskli tarafları var. Papa bu riskleri alıyor çünkü kendini zorda olanların yanına giden bir papaz olarak görüyor. Irak hükûmetinin ziyaretin huzurlu geçmesi için her türlü önlemi alacağına inanıyorum" dedi.

Francesco, papalığı sırasında yaptığı 33. yurt dışı ziyaretinde başkent Bağdat'tan sonra Erbil, Musul ve Bakhdida'yı da ziyaret edecek.