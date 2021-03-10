Papa Francesco hatıra puluna Türkiye nasıl tepki verdi, IKBY hangi açıklamayı yaptı?

Dışişleri Bakanlığı, Papa Francesco'nun ziyareti nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından basılan hatıra pullarında Türkiye'deki "bazı illeri de içeren bir harita" olduğu gerekçesiyle açıklama istedi.

IKBY ise hatıra pulu için farklı tasarımların hazırlandığını belirterek, hangisinin basılacağına dair nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili olarak IKBY'nin bazı yöneticileri "haddini bilmez" olarak nitelendirildi ve bu ziyaretin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik "ham hayalleri açığa vurmak için" kullanmaya çalışıldığı suçlaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Papa Francesco, geçtiğimiz günlerde yaptığı tarihi nitelikte görülen Irak ziyareti kapsamında Erbil'e de gitti.

Burada kendisine ziyaret için basılması planlanan farklı tasarımlara sahip altı adet hatıra pulu tanıtıldı.

Türkiye'de, özellikle sosyal medyada, bu pullardan birinde Papa Francesco silüetinin arkasındaki görsel, IKBY ile Türkiye'nin güneydoğusu ve doğusunu da içine aldığı düşünülen bir haritanın çizimine benzetilerek tepki çekti.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1369674095990890497

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu pul tasarımını "paçavra" olarak nitelendirdi.

Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" dedi.

IKBY'den açıklama: Pullar taslak tasarım

IKBY Ulaştırma Bakanı Ano Cewher Edbulmesih Ebdoke, Papa Francesco ile paylaşılanların henüz taslak halindeki pul tasarımları olduğunu ve bunlardan hangisinin kullanılacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Rudaw'da yer alan habere göre, Ebdoke, Papa'nın ziyareti kapsamında yapılan çalışmaları anayasaya uygun bir şekilde merkezi Irak hükümeti ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi.

Ebdoke, ziyaret hazırlıkları için alınan kaynak kullanılarak farklı tasarımcı ve sanatçılardan taslak pullar hazırlamalarını istediklerini ancak henüz hangi pulun kullanılacağına dair kesin bir karar alınmadığını belirtti.

Ebdoke, hatıra pulu olarak seçilen tasarımda piyasaya sunulurken yazıların Kürtçe'nin yanı sıra Arapça, Süryanice ve Türkmence de yazılacağını ifade etti.