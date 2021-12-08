Papa: Evlilik dışı cinsel ilişki en büyük günah değil

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis, evlilik dışı cinsel ilişkinin "en büyük" günah olmadığını söyledi.

Pazartesi günü İtalya’dan Yunanistan’a dönüş uçuşu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, "Bedensel günahlar en büyükleri değildir" dedi.

Papa bunun yerine, kibir ve nefretin günahların "en büyüğü" olduğunu belirtti.

"6. emre göre bir başarısızlıktı"

Independent Türkçe'nin haberine göre Papa’ya ayrıca Paris Başpiskoposu Michel Aupetit’in istifası da soruldu. Başpiskopos Aupetit, bir kadınla yakın ilişki içinde olduğuna yönelik iddia üzerine bu ay istifasını sunmuştu. Söz konusu iddia bir Fransız dergisinde yer almıştı.

Başpiskoposlar ve Katolik Kilisesi’nin yüksek mensupları genellikle cinsel ilişkiden kaçınmaları anlamına gelen rahiplere özgü bekarlığa riayet ediyor.

İlişki iddiasını reddeden Başpiskopos, "Benimle birçok kez temasa geçen bir kişiyle durumu kötü idare ettim" demişti.

Başpiskopos’un istifasını kabul eden Papa, "Onun adına bir başarısızlıktı, 6. emre göre bir başarısızlıktı ama topyekun bir başarısızlık değildi" dedi. 6. emirde "Zina yapmayın" deniyor. Bu emir, evlilik dışı cinsel ilişkiye girenler için geçerli ama Papa bunun bekar kalmayan rahipler için de geçerli olabileceğini ima etti.

Uçuş esnasında Papa, Başpiskopos’u "dedikodu" sebebiyle görevden aldığını söyledi.

Papa, "Hepimiz günahkarız. Dedikodu büyür, büyür ve birinin iyi anılan adını silerse, o kişi yönetemez. Bu bir adaletsizlik. Bu yüzden Aupetit’in istifasını kabul ettim: Gerçeğin sunağında değil, riyakarlık sunağında" diye konuştu.

Tüketime karşı uyardı

Papa, Yunanistan ziyareti sırasında gençleri, bugünün tüketimci "sirenlerinin" (Yunan mitolojisinde denizcileri şarkılarıyla büyüleyerek onları yiyen denizkızları -ed.n.) cazibesine kapılmamaları yönünde teşvik etti.

Papa konuyla ilgili,"Bugünün sirenleri kolay kazanımlara, tüketiciliğin sahte ihtiyaçlarına, fiziksel refah kültüne yoğunlaşan baştan çıkarıcı ve ısrarcı mesajlarla sizi ne pahasına olursa olsun cezbetmek istiyor. Tüm bunlar havai fişekler gibidir, bir anlığına parıldarlar fakat sonra havadaki dumana dönüverirler." ifadelerini kullandı.