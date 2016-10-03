Papa: Eşcinsel ve trans bireyleri kabul etmeliyiz, Hz. İsa da böyle yapardı

Dünya genelindeki 1 milyar 300 milyon Katoliğin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, "cinsiyet teorisine karşı olduğunu" ifade ederek, eşcinselleri ve trans bireyleri her durumda kabul etmeleri gerektiğini, Hz. İsa’nın da böyle yapacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Papa, 3 gün süren Gürcistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından dün gece Bakü’den Roma’ya döndü. Papa, uçakta gazetecilerin, cinsiyet teorisinden, ABD seçimleri ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın nasıl sağlanabileceğine kadar çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Papa’ya, Gürcistan’da yaptığı, cinsiyet teorisinin evliliğin büyük bir düşmanı olduğuna ilişkin açıklaması hatırlatıldı ve "Bir din adamı olarak, yıllarca cinselliğinden ve cinsel kimliği biyolojik kimliğiyle örtüşmediğinden ötürü acı çeken birisi için ne söylemek istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.



Gerek rahiplik, gerek episkoposluk ve gerekse de papalık döneminde bu tür eğilimleri olan ve pratikte eşcinselliğini yaşayanlara yol gösterdiğini anlatan Papa, "Onlara eşlik ettim ve Tanrı’ya yaklaştırdım, bazıları bunu yapamıyor. İnsanlara, İsa’nın yaptığı gibi eşlik etmeli. Bu şartlara sahip olan bir insan İsa’nın huzuruna gittiğinde, O kesinlikle, ‘Defol git, sen bir eşcinselsin’ diye cevap vermezdi. Bu bahsettiğim bugün, cinsiyet teorisiyle beyin yıkanarak yapılıyor" diye konuştu.



79 yaşındaki ruhani lider, cinsiyet teorisine ilişkin bir Fransız babayla yaşadığı diyaloğu ise şöyle anlattı:



"Fransız bir baba, çocuklarıyla sohbet ederken 10 yaşındaki oğluna, ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ diye soruyor, o da, ‘Kız olacağım’ diyor. Sonra bu baba, okul kitaplarında cinsiyet teorisinin öğretildiğini anlıyor, ki bu, doğal olan şeylere karşı bir şeydir. Bir kişinin bu eğilime ya da tercihe sahip olması ya da cinsiyetini değiştirmesi başka, bu doğrultuda zihniyeti değiştirmek için okullarda bunun öğretilmesi başka bir şey. Benbuna ‘ideolojik sömürgeleştirme’ diyorum."

"Vatikan'da trans birey ve eşini kabul ettim"

Geçen yıl, kadınken erkek olan İspanyol bir trans bireyden hikâyesini anlattığı bir mektup aldığını söyleyen Papa, buna ilişkin ise şunları söyledi:

"Kız çocuğuyken kendisini erkek gibi hissediyormuş ve çok acı çekiyormuş. Ameliyatla erkek olmak istediğini annesine anlatmış, ancak annesi, kendisi hayatta olduğu sürece bunu yapmamasını istemiş. Yaşlı olan annesi çok kısa süre sonra ölmüş. O da ameliyat olarak cinsiyetini değiştirmiş. Şimdi ise İspanya’da bir bakanlıkta çalışıyor. Oradaki episkopos da çok başarılı ve ona yardım ediyor. Bu adam şimdi evlendi ve bana mektup yazarak, benimle buluşursa teselli bulacağını belirtti. Ben de onu ve eşini kabul ettim (Vatikan’da). Mahalle papazı ise ona, ‘cehenneme gideceksin’ diye bağırmış. Hayat, hayattır, bazı şeyleri oldukları gibi kabul etmeli. Günah, günahtır. Eğilimler ve hormonal dengesizlikler pek çok sorun yaratıyor, hepsinin aynı olduğunu söylerken dikkatli olmalıyız: her durumda onları kabul etmeliyiz, onlara eşlik etmeliyiz, bu konuda çalışmalı, onları ayırt ve entegre etmeliyiz. Bunu, bugün Hz. İsa da yapardı."

"Şimdiden kendimi gazetelerin

birinci sayfalarında görebiliyorum"

"Lütfen şunu söylemeyin: Papa, transları takdis edecek! Şimdiden kendimi gazetelerin birinci sayfalarında görebiliyorum" diye sözlerini sürdüren Papa, "Bu, insani, ahlaki bir sorundur ve nasıl çözülmesi gerekiyorsa öyle çözülmelidir; daima Tanrı’nın merhametiyle, gerçekle, ama hep açık bir yürekle" dedi.

Papa, Gürcistan’da yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet teorisine karşı uyararak bunun,"geleneksel evlilik ve aileye karşı küresel bir savaşın parçası" olduğunu öne sürmüştü. Papa, uçakta yaptığı açıklamalarda, evliliğin kadın ve erkek arasında olması gerektiği görüşünü de yinelemekten geri durmadı.



Azerbaycan ve Ermenistan arasında insan haklarını koruyan kalıcı bir barışa nasıl ulaşılabileceği sorulan Papa Francesco, tek yolun samimi bir diyalog ve müzakere olduğunu dile getirerek, "Bu gerçekleşmezse, uluslararası bir mahkemeye başvurulmalı. Örneğin; Lahey (Uluslararası Adalet Divanı)" dedi.



Papa, diğer yolun ise savaşmak olduğunu söyleyerek, "Ancak savaşla her şey kaybediliyor. Hristiyanlar, kalplerin diyalog, müzakere yolu bulması ya da uluslararası bir mahkemeye gidilmesi için dua etmeli. Böyle sorunlar olamaz: Gürcistan’ın, Rusya ile bir sorunu var. Ermenistan, açık sınırları olmayan bir ülke ve Azerbaycan’la sorunları var. Başka yol yoksa uluslararası ceza mahkemesine gidilmeli" diye sözlerini sürdürdü.

"ABD seçimlerinde Katolikler kime oy vermeli?"

Papa’ya, Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD seçimlerinde Katoliklerin kime oy vermesi gerektiği de soruldu ve "Bir aday, Katolik öğretilerinden uzak, diğerinin ise göçmenler ve azınlıklara ilişkin açıklamaları malum" denildi.

Papa ise, bunun zorlayıcı bir soru olduğunu belirterek, "Sadece şunu söylüyorum: vaatleri iyi değerlendirsinler, dua etsinler ve vicdanlarıyla seçsinler" önerisinde bulundu.

Papa ayrıca, 2017 yılında Portekiz, Hindistan ve Bangladeş’e gideceğini de duyurdu.