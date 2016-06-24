Papa Ermenistan ziyaretine başlıyor



Papa Françesko, soykırımın 100'üncü yıldönümü münasebetiyle geçen yıl Vatikan'da düzenlenen törende "20. yüzyılın ilk soykırımı" ifadesini kullanarak Türklerin tepkisini çekmiş, Almanya'daki tartışmayı ise alevlendirmişti. Françesko, 1978-2005 yılları arasında Papalık makamında bulunan İkinci Jean Paul'ün 2001 yılında Ermenistan'a yaptığı ziyaret sırasında kullandığı ifadeleri tekrarlamıştı. Soykırım kurbanlarının anısına Ermenistan'ın başkenti Erivan'da kurulan Tsitsernakaberd (Soykırım Anıtı) anıtına yapacağı ziyarette benzer ifadeler kullanması bekleniyor.

Papa Françesko, Erivan'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile de görüşecek. Viyana Üniversitesi uzmanlarından Rudolf Prokschi, Françesko'nun ziyaretinin özellikle kiliseler diyaloğu bakımından önem taşıdığını belirtiyor. Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Prokschi, son dönemde Katolik ve Ermeni Kiliseleri arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekti.

Ermeni keşişe verilen unvan

Papa Françesko, 10. yüzyılda yaşamış olan Ermeni keşiş Surp Krikor Naregatsi'ye, geçen yıl "Kilise Doktoru" unvanı verilmesi kararını onaylamıştı. Uzman Prokschi, bunu önemli bir adım olarak görüyor. Krikor Naregatsi'ye söz konusu unvanın verilmesi girişimine, Vatikan'a bağlı Ermeni Katolik Kilisesi öncülük etmişti.

Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Roma ile yolları 5'inci yüzyılda ayrıldı. Ermeni Kilisesi, İsa Mesih'in iki havarisine dayanarak kendisini "apostolik" bir kilise olarak tanımlıyor. Ermenistan'ın tarihi geçmişinden dolayı kilisenin dünya genelinde yaygın temsilcilikleri bulunuyor.

Vatikan, Papa Françesko'nun ziyaretini resmi olarak ilk kez "Hristiyan ülkeye ziyaret" başlığıyla duyurdu. Françesko, Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü'de 1999'dan bu yana Tüm Ermeniler Katolikosu unvanına sahip II. Karekin ile birlikte ortak ayin düzenleyecek. Daha sonra Erivan yakınlarındaki Eçmiadzin'de bir başka ayine katılacak, burada bir konuşma yapacak. Prokschi, bunları "Hristiyan ekümenikliği açısından önemli adımlar" olarak tanımlıyor.

Vatikan'ın liderlik hakkı

Papa İkinci Jean Paul 2001 yılında Ermenistan'a yaptığı ziyarette Vatikan'ın Hıristiyan dünyasındaki liderlik hakkını da tartışmaya açmıştı. Vatikan için yeni arayışlara girilmesini önermişti. Françesko'nun İkinci Jean Paul tarafından dile getirilen bu başlıkları yeniden gündeme getirme ihtimaline dikkat çekiliyor. Ermeniler Roma ile yollarını ayırdığında Vatikan'ın liderlik hakkı henüz kesin bir hal almamıştı.

Ermenistan ziyareti, Papa Françesko'nun 14'üncü dış gezisi. Ermenistan Papa'nın bölgeye yapacağı ziyaretlerin ilk durağını oluşturuyor. Eylül ayı sonunda Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Françesko'nun Dağlık-Karabağ meselesi nedeniyle gerginlik yaşayan Ermeniler ile Azeriler arasında yumuşama sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor. Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri, ziyaretleriyle Rus Ortodoks Kilisesi'nin merkezi Moskova ile yakınlaşma sürecini daha da geliştirmeyi hedefliyor.