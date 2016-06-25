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Papa, Ermeni Soykırımı Anıtı'nda dua etti

Papa, Ermenistan ziyaretinde Ermeni Katliamı için "soykırım" demişti

25 Haziran 2016 20:18

Üç günlük bir ziyaret için Ermenistan'da bulunan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Erivan'daki Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti.

Tsitsernakaberd Tepesi'nde yer alan ve 1915'te hayatlarını kaybedenlere adanmış olan anıta çelenk bırakıp dua eden Papa, ziyaretçi defterine de şu satırları yazdı:

"Burada kalbim acıyla dolu bir halde böyle acıların bir daha asla yaşanmaması, insanlığın yaşananları unutmaması ve kötülüğü iyilikle yenebileceğinin her zaman bilincinde olması için dua ediyorum."

Papa, Altın Defter'e İtalyanca yazdığı satırlarına şöyle devam etti:

"Tanrı Ermeni halkının hafızasını korusun. Hatıralar zayıflatılmamalı ve unutulmamalı! Hafıza barışın ve geleceğin kaynağıdır."

 

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