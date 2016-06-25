Papa Erivan’daki soykırım anıtını ziyaret etti



Üç günlük bir ziyaret için Ermenistan'da bulunan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Erivan'daki Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etti. Tsitsernakaberd Tepesi'nde yer alan ve 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenlere adanmış olan anıta çelenk bırakıp dua eden Papa, ziyaretçi defterine de şu satırları yazdı: "Burada kalbim acıyla dolu bir halde böyle acıların bir daha asla yaşanmaması, insanlığın yaşananları unutmaması ve kötülüğü iyilikle yenebileceğinin her zaman bilincinde olması için dua ediyorum." Papa, Altın Defter'e İtalyanca yazdığı satırlarına şöyle devam etti: "Tanrı Ermeni halkının hafızasını korusun. Hatıralar zayıflatılmamalı ve unutulmamalı! Hafıza barışın ve geleceğin kaynağıdır."

Soykırım ifadesini tekrarladı

Papa dün yaptığı konuşmada daha önce metinden çıkarmasına karşın 1915 olayları için yine "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ve diğer yetkililere hitap ettiği konuşmada önce "büyük felaket" anlamına gelen Ermenice "Metz Yeghern" ifadesini kullanan Papa, daha sonra metne yeniden soykırım nitelemesini eklemişti.

Ne var ki bu Papa'nın soykırım ifadesini ilk kullanışı değil. Papa, geçen yıl Vatikan'da düzenlenen törende de "20'nci yüzyılın ilk soykırımı" ifadesini kullanarak Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Papa'nın bu konuşmasından sonra Ankara'yla Vatikan arasındaki ilişkiler gerilmiş ve Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Papa'nın 14'üncü dış gezisi

Ermenistan ziyareti Papa Françesko'nun 14'üncü dış gezisi. Ermenistan, Papa'nın bölgeye yapacağı ziyaretlerin ilk durağını oluşturuyor. Papa eylül ayı sonunda Gürcistan ve Azerbaycan'ı da ziyaret edecek. Françesko'nun Dağlık-Karabağ meselesi nedeniyle gerginlik yaşayan Ermeniler ile Azeriler arasında yumuşama sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.