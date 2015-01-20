Papa 'en fazla 3 çocuk' dedi

Papa Francis, "Bazıları, iyi bir Katolik olmak için tavşanlar gibi çok çocuk yapmamız gerektiğine inanıyor" diyerek tepki gösterirken, ebeveyn sorumluluğunun önemini hatırlattı ve bir ailenin sahip olması gereken çocuk sayısını 3 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce nüfus artışının ve genç nüfusun önemine dikkat çektiği konuşmalarda “en az 3 çocuk” diyerek Türkiye’de gündem oluşturmuştu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Mart 2013'ten bu yana yedinci ve en uzun süreli dış ziyaretini ilk olarak Sri Lanka'ya ardından da Filipinler'e gerçekleştirdi.

Papa, Filipinler'in başkenti Manila'dan Roma'ya yaptığı yaklaşık 15 saatlik uçuşu sırasında, seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Papa, birkaç gün önce Sri Lanka'dan Filipinler'e geçerken 7 Ocak'ta Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı, "ifade özgürlüğünün bir sınırı olduğu, kimsenin inançlarıyla dalga geçilemeyeceği" yönünde değerlendirirken sarf ettiği, "Sevgili arkadaşım Dr. (Alberto) Gasparri, anneme küfrederse suratına yumruğu yer" sözlerine gazetecilerin isteği üzerine açıklık getirdi.

Bir provokasyona şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini anlatan Papa, bununla beraber bazı şeyleri provoke etmemek gerektiğini de vurguladı.

Ruhani lider, "Ben birini sürekli provoke edip, ona saldıramam çünkü onu kızdırma ve uygun olmayan bir karşılık alma riski var. İşte o yüzden diyorum ki, ifade özgürlüğü, insani gerçekleri dikkate almalı ve daha ihtiyatlı olmalı" yorumunda bulundu.

Papa'ya göre ideal çocuk sayısı 3

Gazetecilerle sohbetinde Katolik dünyasına da mesajlar gönderen Papa Francis, "Bazıları, iyi bir Katolik olmak için tavşanlar gibi çok çocuk yapmamız gerektiğine inanıyor" diyerek tepki gösterirken, ebeveyn sorumluluğunun önemini hatırlattı ve bir ailenin sahip olması gereken çocuk sayısını 3 olarak açıkladı.