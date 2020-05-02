Papa'dan salgın sebebiyle müşteri bulamayan transseksüel seks işçilerine maddi destek

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle mali yönden zor günler geçiren bir grup transseksüel seks işçisine yardımcı olduğu belirtildi.

Roma yakınlarındaki Torvaianica'nın bölge papazı Don Andrea Conocchia, Il Fatto Quatidiano gazetesine yaptığı açıklamada, İtalya'nın yeni tip Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilendiği günlerde bir grup transseksüel seks işçisinin kiliseye geldiğini ve "virüs sebebiyle müşterilerileri olmadığı için yardım istediklerini" belirtti.

Papaz, kısa süre içinde Kardinal Konrad Krajewski sayesinde Papa'ya ulaştıklarını ifade etti.

Habere göre Papa Francesco, durumdan haberdar olur olmaz harekete geçti.

Seks işçileri, Papa'nın yaptığı yardımın ardından yayınladıkları bir sesli mesajla Francesco'ya teşekkür etti.