Papa'dan canlı yayınlanan Paskalya ayini: Yaptırımlar ve yoksul devletlerin borçları hafifletilmeli

Katoliklerin dini lideri Papa Francis , Paskalya ayinini Koronavirüs nedeniyle halka kapalı bir şekilde gerçekleştirdi. Papa, bir kez daha Koronavirüs'e karşı birlik çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını sebebiyle cemaate kapalı şekilde Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası içinde Paskalya yortusu ayinini yöneten Papa, ayin sonrasında geleneksel bayram mesajı 'Urbi et Orbi' (Roma ve dünyaya) konuşmasını yaptı.

Dünya genelinde 100 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs salgınına değinen Papa, "Bugün düşüncelerim her şeyden önce Koronavirüs'ten doğrudan etkilenenlerle; hastalarla, hayatını kaybedenlerle ve yakınlarına son vedalarını dahi yapamayan ailelerle" dedi.

Salgınla mücadelede bencilliğe karşı uyaran Papa, "Çünkü karşılaştığımız zorluk hepimiz için ortaktır ve insanlar arasında fark yaratmaz. Şimdi kayıtsızlık zamanı değil çünkü tüm dünya bundan acı çekiyor ve bu pandemiye karşı kendini bulmalı, bir araya gelmeli" diye konuştu.

Avrupa Birliği’ne (AB) de seslenen Papa, AB’nin bugün çığır açan bir krizle karşı karşıya olduğunu, daha fazla dayanışma göstermekten kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Papa, küresel çatışmaların durdurulması yönünde yaptığı çağrıda aynı zamanda uluslararası yaptırımların ve yoksul devletlerin borçlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.