Papa, çocuk istismarcısı iki din adamını papazlıktan çıkardı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Şili'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan eski Başpiskopos Francisco Jose Cox Huneeus ile eski Piskopos Marco Antonio Ordenes Fernandez'i papazlıktan çıkardı.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Şili'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunan eski bir piskopos ile başpiskoposu papazlıktan çıkardığı bildirildi.

“Temyiz olanağı yok”

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Papa Franciscus, Şili'deki eski La Serena Başpiskoposu Francisco Jose Cox Huneeus ile eski Iquique Piskoposu Marco Antonio Ordenes Fernandez'i papazlıktan çıkarmıştır. Her iki vakada da Papa, ilgili hükümlerde öngörüldüğü üzere kendi iradesiyle, açıkça ortada olan çocuklara yönelik istismar eylemlerinin bir sonucu olarak bu kararı almıştır. Papa tarafından 11 Ekim'de alınan kararın temyiz olanağı da yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Şili'de savcılık soruşturması kapsamında, ağustos ayında başkent Santiago'da Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Merkezi'ne baskın düzenlenmişti.

Başpiskopos ifade vermişti

Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati soruşturma kapsamında cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı.

Ayrıca papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekilmişti.

İddialara konu olan cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı ifade edilmişti.

34 piskopos istifa etmişti

Papa Franciscus mayısta, kilisede çocuk istismarı skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar, üç gün süren görüşmelerin ardından toplu istifalarını sunmuştu.

Papa, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen çocuk istismarı suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.

Başka bir papaz da meslekten men edildi

Papa, geçen ay da çocuklara cinsel istismarda bulunan Papaz Fernando Karadima Farina'yı papazlıktan çıkarmış, cinsel istismarlar ve bunların örtbas edilmesine ilişkin soruşturmalarda adları geçen San Bartolome de Chillan Piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe Piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina'yı görevlerinden azletmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.