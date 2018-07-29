Papa, cinsel tacizle suçlanan kardinalin istifasını kabul etti

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, cinsel taciz suçlamalarının ardından Washington metropolitan bölgesi eski Başpiskoposu Theodore McCarrick’in istifasını kabul etti. Papa Francis istifasını kabul etmeden önce önce McCarrick’in kendisini dışarıya kapamasını ve kilise hakkında karar verene kadar dua etmesini emretmişti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Katolik Kilisesi’nin en tanınmış isimlerinden biri olan McCarrick, 50 yıl önce New York’ta rahipken genç bir çocuğu taciz etmekle suçlanmıştı.

Amerikan kilise yetkilileri yürüttükleri soruşturma sonucu geçen ay yaptıkları açıklamada suçlamaların haklı olduğu kararına varmıştı. On yıllar boyunca kardinal hakkında başka cinsel taciz ve saldırı suçlamaları da yapıldı.

Papa ve ABD başkanlarına yakın bir isimdi

Mağdurlar arasında din eğitimi alan ve biri genç bir rahipken tacize uğradığını söyleyen biri çocuk üç yetişkin de bulunuyor. Suçlamalarda bulunanlardan birkaç kişi de, McCrarrick’in kendilerini New Jersey’deki sahil evinde kendisiyle yatmaya zorladığını söyledi.

88 yaşında ve Amerika’nın en üst düzeydeki din adamı, kardinallik görevinden hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerine ayrıldı. McCarrick’in istifası, kendisinin Katolik Kilisesi’nin uzun süredir saygı gören bir elçisi olması, Papa ve ABD başkanlarına yakın olması sebebiyle de çarpıcı oldu.

McCarrick, 50 yıl önce bir genci taciz ettiği iddialarına karşılık böyle bir şeyi kesinlikle hatırlamadığını söyledi. Hakkında yetişkinleri ve bir çocuğu taciz ettiği şeklindeki daha yeni iddialarla ilgiliyse hiç yorum yapmadı.