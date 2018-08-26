Papa: Cinsel istismar ile mücadeledeki başarısızlığımızdan utanıyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Ağustos (DHA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Aileler Festivali nedeniyle İrlanda’ya ziyareti sırasında, kilise içi cinsel istismar suçlarıyla mücadeledeki başarısızlık nedeniyle utandığını söyledi.

Papa konuya ilişkin açıklamasında. “İğrenç çocuk tacizi suçlarıyla yeterince mücadele edememek Katolik toplumunun acı ve utanç kaynağıdır; bu hisleri paylaşıyorum\" dedi.

İrlanda’daki Katolik Kilisesi’nde de bu tür olayların varlığını kabul eden Papa, “güvene ihanet” ve İrlanda’daki istismar kurbanlarının maruz kaldığı “iğrenç” istismar suçlarına karşı derhal önlem alınması gerektiğini söyledi.

İrlanda Başbakanı Papa Francis’in 25-26 Ağustos tarihlerindeki İrlanda ziyareti öncesi çok sert bir uyarı yapmış ve İrlanda\'yı 39 yıldır ziyaret eden ilk Papa olan Francis\'i kilise içinde çocuk istismarına dahil olup bunu örtbas etmeye çalışanlara karşı eyleme geçmeye çağırmıştı.

BBC’de yer alan habere göre Papa ziyareti sırasında 90 dakika cinsel istismar kurbanlarıyla geçirdi ve kurbanlarla yaptığı görüşmelerde din adamlarının çocuk istismarını “iğrenç” bulduğunu söyledi.

Papa geçen hafta dünyadaki tüm Katoliklere hitaben bir mektup yazmıl ve kilisedeki cinsel taciz vahşetini kınadığını söyleyip tüm Katolikleri bu olayların örtbas edilmemesi için birlikte mücadeleye çağırmıştı.

Papa ziyaretinin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü ve başkent Dublin’de kendisini karşılayan binlerce Katolik İrlanda vatandaşını selamladı. Papa bu akşam TSİ 21:45’te İrlanda’da gerçekleşen Aileler Festivali’nde halka seslenecek.