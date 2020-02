Papa: Buongiorno!, Erdoğan: How are you?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir saat baş başa görüştü. Kendisini kapıda karşılayan Papa'nın İtalyanca Buongiorno (Günaydın) sözlerine Erdoğan, İngilizce "How are you" (Nasılsın) yanıtını verdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı kütüphane salonundaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İtalyanca "Buongiorno" (Günaydın) diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" (Nasılsın) sözleriyle karşılık verdi.

Papa, Erdoğan'a teşekkür etti

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

El sıkışarak poz verdiler

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı kütüphane salonuna geçti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti. Görüşme, 1 saat sürdü.

Görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildiği bildirildi.

59 yılın ardından ilk ziyaret

59 yılın ardından Vatikan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'le yaptığı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'le de bir görüşme gerçekleştirdi.