T24 LogoT24 Logo
Gündem

Papa: Buongiorno!, Erdoğan: How are you?

İtalyanca 'Buongiorno' (Günaydın) diyen Papa'ya, Erdoğan 'How are you' (Nasılsın) sözleriyle karşılık verdi

05 Şubat 2018 18:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatikan'da Papa Franciscus ile  bir saat baş başa görüştü. Kendisini kapıda karşılayan Papa'nın İtalyanca Buongiorno (Günaydın) sözlerine Erdoğan, İngilizce "How are you" (Nasılsın) yanıtını verdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı kütüphane salonundaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İtalyanca "Buongiorno" (Günaydın) diyen Papa'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "How are you" (Nasılsın) sözleriyle karşılık verdi.

Papa, Erdoğan'a teşekkür etti

"Gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Papa da ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

El sıkışarak poz verdiler

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, basın mensupları önünde el sıkışarak, baş başa görüşmenin yapıldığı kütüphane salonuna geçti.

Gazetecilerin görüntü almasının ardından, baş başa görüşme basına kapalı şekilde gerçekleşti. Görüşme, 1 saat sürdü.

Görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildiği bildirildi.

59 yılın ardından ilk ziyaret

59 yılın ardından  Vatikan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'le yaptığı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'le de bir görüşme gerçekleştirdi.

ETİKETLER

PapaPapa FranciscusCumhurbaşkanı ErdoğankarşılamaVatikan

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinde ABD'nin Kudüs kararı ele alındı

Erdoğan-Papa görüşmesi 1 saat sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24