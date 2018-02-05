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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa ile görüşmesinde ABD'nin Kudüs kararı ele alındı

Erdoğan-Papa görüşmesi 1 saat sürdü

05 Şubat 2018 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Papa Franciscus arasındaki görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa Francis'le görüşmek üzere Vatikan'a geldi. Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşmesi sona erdi. İkilinin başbaşa gerçekleşen görüşmesi bir saat sürdü.

59 yılın ardından ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Francis'le yaptığı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'le  de bir görüşme gerçekleştirdi.

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