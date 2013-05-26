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Dünya

Papa: Ateistler Cennet'e gidecek, Vatikan: Ateistler Cennet'e gidemez

Papa Franciscus: Tanrı hepimizi affetmiştir, hepimizi, İsa'nın kanı ile. Sadece katolikleri değil, herkesi, ateistleri bile

26 Mayıs 2013 22:56

Papa Franciscus, salı günü yaptığı "Herkes cennete gidecek, ateistler bile" açıklamasının ardından Vatikandan düzeltme geldi. Rahip Thomas Rosica tarafından yapılan açıklamada 'ateistlerin cennete gidemeyecekleri' belirtildi.

Papa Franciscus'un salı günü toplu ayininde "Tanrı hepimizi affetmiştir, hepimizi, İsa'nın kanı ile. Sadece katolikleri değil, herkesi. Ateistleri de" sözleri hıristiyan aleminde ölümden sonrasına ilişkin tartışmaları körüklemişti.

Ateist kurumlarından Foundation Beyond Belief (İnancın Ötesi Kuruluşu) sözcüsü Dale McGowan, Papa'nın sözleri üzerine, "insanlar arasıdaki güvensizlik ve korkuyu azaltan her böylesi açıklamaları duymak iyi" demişti.

Perşembe günü vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın sözlerine düzeltme getirildi. Vatikan adına açıklamayı yapan rahip Thomas Rosica, "ruhun kurtuluşu için, Katolik kilisesinin varlığından haberdar olan insanlar kilisenin nufusuna girmeleri gerekir" dedi.

Niyetinin teolojik bir tartışma başlatmak olmadığnı belirten Rosica, "her erkek ve kadının, içinde bulundukları durum ne olursa olsun, ruhlarının kurtarılması mümkündür. Hıristiyan olmayanalr bile Kutsal Ruh'un kurtarıcılığına cevap verebilirler. İlk günah sebebiyle kimse kurtuluştan mahkum bırakılmamıştır" dedi.

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