Papa Ankara'da bulunan 1500 yıllık İncil'i istiyor

T24 - Ankara Adliyesi Adli Emaneti’nde 1500 yıllık bir İncil bulundu. Hz. İsa’nın ilk öğütlerini verdiği Aramice dili ve Süryani alfabesiyle yazılı tarihi İncil, polis nezaretinde Ankara Etnografya Müzesi’ne devredildi. 8 yıldır adli emanette bekletildiği ortaya çıkan İncil’in değerinin 40 milyon lira olduğu tahmin edilirken Papalık, İncil üzerinde inceleme ve araştırma talebinde bulundu.

Etnografya Müzesi'ne gitti

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Adalet Sarayı’nda değeri 40 milyon lira olduğu iddia edilen 1500 yıldan fazla tarihe sahip İncil ortaya çıktı. Sekiz yıldır adli emanette tutulduğu belirlenen İncilmahkeme kararıyla polis eşliğinde vemakam otosuyla Etnografya Müzesi’ne eslim edildi. İlk incelemelerde Süryanilere ait olduğu belirlenen İncil’in Aramice diliyle Süryanice alfabeyle yazıldığı öğrenildi. Deri üzerine yazılmış, deri kaplamalı İncil’in kültür varlığı olduğu ve müzelik değeri olduğu için koruma altına alındığı kaydedildi.

2000'de ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu kapsamında Akdeniz bölgesinde bir çeteden 2000 yılında ele geçirilen İncil’in tarihi dokusunu koruduğu ve döneme ait birçok iz taşıdığı anlaşıldı. Polis, İncil’in kopyasının alınıp alınmadığına ilişkin inceleme başlatırken İncil’in fotokopisinin dahi 3 ila 4milyon lira değerinde alıcı bulabileceği bildirildi. Çete üyelerinin yerel mahkeme tarafından yargılandığı, mahkemenin verdiği cezaların ise Yargıtay tarafından onaylandığı belirtildi. Çeteden ele geçirilen parçalar ise adli emanete teslim edildi. Bu çerçevede İncil de sahipsiz olduğu gerekçesiyle adli emanete intikal etti.

Vatikan izin istedi

Tarihi İnciller konusunda hassas olan Vatikan’ın, ele geçirilen İncil’le ilgili inceleme talebi olduğu belirtildi. İncil’in Arami dilinde ve Süryanice alfabeyle yazılmış olması ilgi çekiyor. Çünkü Aramice Hz. İsa’nın konuştuğu dil olarak kabul ediliyor. Günümüz dünyasında Aramice sadece Suriye’de Şam yakınlarında bir köyde konuşuluyor.

Hz.Muhammed’i haber veriyordu

İçinde Hz.Muhammed’i haber veren ayetler olduğu için Müslümanların büyük ilgi gösterdiği Barnaba İncili’nin bugün basılı 2 nüshasının olduğu biliniyor. Hıristiyan kiliselerinin “apokrif” yani varlığını kabul ettiği ama içindeki bilgileri reddettiği Barnaba İncili, 1979’da önce Pakistan’da İngilizce olarak yayımlandı. Daha sonra İngilizce’den tercüme edilerek Türkçe basıldı.

Barnaba İncili’ni 1980’lerin ilk çeyreğinde Zafer dergisi gündeme getirmiş, Türkiye günlerce bu İncil’i konuşmuştu. Pakistan’da basılan Barnaba İncili, Avusturya’daki nüshadan yapılan bir baskının Amerikan Kongre Kütüphanesi’ndeki nüshasından tercüme edilmişti. Dünya bu İncil’in varlığından, ABD’deki nüshadan alınan mikrofilmlerle Pakistan’da yapılan baskıdan sonra haberdar olmuştu

Hakkari İncili'ne roman yazıldı

Tarihi İncil’in adli emanette ortaya çıkması akıllara Türkiye’de daha önceki yıllarda yakalanan tarihi İncil’leri getirdi. Bunlar içerisinde hiç şüphesiz en önemlisi 1980’de Hakkari’de bir mağarada bulunan İncil’di. Bu İncil yakalandıktan sonra bir daha hiç ortaya çıkmadı. İncil’in Hz. İsa’nın havarisi Barnabas tarafından yazıldığı, tarihi önemine binaen Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda saklandığı bilgisi zaman zaman basına yansıdı.

Konuyla ilgili yazar Aydoğan Vatandaş da “Barnaba’nın Sırrı” isimli bir roman yazdı.Hakkâri’de yakalanan İncil üzerine yapılan spekülasyonlar hiç bitmedi. Bu İncil’in ortaya çıkması durumunda Hıristiyanlık tarihinin yeniden yazılacağı ileri sürüldü. İncil’in ilk sayfasının fotokopisi dönemin askeri yetkilileri tarafından İstanbul’a gönderilmişti. İncil’in Arami dilinde kaleme alındığı böylece ortaya çıkmıştı. Ancak İncil’in tamamını görmek ve incelemek hiçbir bilim insanına nasip olmadı.