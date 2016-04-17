Papa: Amerika’nın siyasetine karıştığımı düşünen psikiyatriste gitsin

Katoliklerin lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adaylığı için yarışan Bernie Sanders’la Vatikan’da görüşmesini sansasyon haline getirenlere sert yanıt verdi. Papa, “Birisine selam vermenin siyasete karışmak anlamına geldiğini düşünen rica ederim bir psikiyatriste gitsin” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Papa, sığınmacılarla dayanışma için Midilli Adası’na gerçekleştirdiği 5 saatlik ziyaretten dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Papa’ya, programında olmamasına karşın Vatikan’a bir toplantı için gelen Bernie Sanders’la 5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği hatırlatıldı ve “Amerikan siyasetinin içine mi girmek istediniz?” diye soruldu.



Ruhani lider ise buna, “Bugün tam çıkarken Senatör Sanders’ı gördüm. O benim o saatte çıkacağımı biliyormuş ve nezaket göstererek, eşi ve toplantıya katılan bir başka çiftle birlikte bana selam vermeye gelmiş. Onlar da diğer toplantıya gelenler gibi Azize Marta Konukevi’nde (Papa’nın yaşadığı yer) kalıyordu. Yanına gittim, selam verdim ve elini sıktım. Bundan fazlası olmadı. Buna eğitim deniyor, siyasete karışmak değil” diye karşılık verdi.



Papa, “Birisine selam vermenin siyasete karışmak anlamına geldiğini düşünen rica ederim bir psikiyatriste gitsin” diye de ekledi.



Hillary Clinton’un rakibi Sanders, Papalık Sosyal Bilimler Akademisi’nin davetiyle burada Cuma günü düzenlenen ekonomi ve sosyal adalete ilişkin bir sempozyumda konuşma yapmıştı.



Vatikan’ın desteğini alıp, Katolik oylarına göz kırptığı öne sürülen Sanders’ın Papa’yla görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu.



Papa’nın, Midilli Adası seyahati için havalimanına gitmeden önce, sabah 06.00 sıralarında Sanders’la Vatikan’da 5 dakika görüştüğü ortaya çıkmıştı.