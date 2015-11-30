Papa Afrika'da cami ziyaret etti



Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko Afrika turunun son durağı olan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentin Bangui'deki Koudoukou camiini ziyaret etti. Ülkedeki dini nedenli katliamlara değinen Papa, Hıristiyanlarla Müslümanların kardeş olduklarını ve müminlerin kardeş gibi yaşayıp kin ve şiddete dini gerekçe aramamaları gerektiğini söyledi. Papa Françesko, “Kine, intikam hırsına ve öncelikle din ya da tanrı adına uygulanan şiddete ‘hayır' diyelim!”, dedi.

Koudoukou camisi başkentin Hıristiyan ve Müslüman radikallerin çatıştıkları semtinde bulunuyor. 2013 yılında devlet başkanı François Bozize'ye yapılan darbeden bu yana kanlı çatışmalara sahne oluyor. Düşman gruplar arasındaki silahlı çatışmalarda şimdiye kadar binlerce kişi ölmüş, yüz binlerce Orta Afrikalı da yerinden olmuştu. Fransa çatışmaları sona erdirmek amacıyla askeri müdahalede bulunmuş, Birleşmiş Milletler de 2014 yılında Orta Afrika Cumhuriyeti'ne barış gücü göndermişti.