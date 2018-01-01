T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa: 2017 savaşlar, ölümler ve yalanlarla bozuldu

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı

01 Ocak 2018 20:26

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Papa Francis yıl sonu mesajında 2017 yılının savaşlar, yalanlar ve adaletsizliklerle bozulduğunu söyleyerek tüm insanlığı eylemleri için sorumluluk almaya çağırdı.
Aziz Peter Bazilika’sındaki ayinde konuşan Papa insanlığın 2017 yılını “ölümler, yalanlar ve adaletsizliklerle boşa harcadığını ve yaraladığını” söyledi.
Papa “Tanrı huzurunda, kardeşlerimiz ve insanlık için yaptıklarımızın sorumluluğunu almalıyız” dedi.
Papa nisan ayında Suriye’deki kimyasal silah saldırılarını “kabul edilemez bir katliam” diye nitelendirmiş, sadece bir ay öncce Myanmar’ı ziyaret etmiş ve Rohingyalı Müslümanların bölgede yaşadığı drama dikkat çekmişti. Kuzey Kore ve Batı arasında yükselen nükleer gerginliğe dair endişelerini de dile getiren Papa Eylül ayında gerçekleştirdiği bir seyahatle Kolombiya’daki barış sürecine de destek olmaya çalışmış, ABD Başkanı Donald Trump’ı iklim değişikliği konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHAPapa FrancisAziz Peter BazilikasındakiPapaSuriyedekiMyanmarıRohingyalı MüslümanlarınKuzey KoreBatıPapa EylülKolombiyadakiABD Başkanı Donald Trumpı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24