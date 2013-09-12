Papa: Cennete gitmek için Tanrı'ya inanmak zorunda değilsiniz

Papa Francis, La Repubblica gazetesine uzun bir mektup yazarak inançsız insanların vicdanlarının sesini dinledikleri takdirde cennete gidebileceklerini söyledi.

İngiliz Independent'ta yer alan habere göre, La Repubblica gazetesinin yazarlarından Eugenio Scalfari’nin sorularını mektupla yanıtlayan Papa “Bana Hıristiyanların tanrısı inançsızları affeder mi diye soruyorsunuz. Ben de size diyorum ki kendisine pişmanlık ve samimiyetle yönelen kişi için tanrının bağışlayıcılığının sınırı yoktur. İnançsızların yapması gereken vicdanlarının sesini dinlemektir. Kişinin vicdanına karşı gelmesi, inanmayanlar için bile günahtır. Vicdanı dinlemek ve vicdana riayet etmek, kişinin neyin iyi ve kötü olduğu hakkında karar vermesini sağlar" dedi.