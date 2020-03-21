Paolo ve Daniel Maldini'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

AC Milan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Paolo Maldini ve takımda forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya'da yayılan Koronavirüs salgını, Serie A ekiplerini de etkilemeye devam ederken, AC Milan bugün gelen haberle şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin Koronavirüs'e yakalandığı belirtildi.