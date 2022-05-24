Paola Egonu: Vakıfbank'ın dünyaca ünlü yeni transferi kimdir?

İtalya'nın ve dünyanın en iyi voleybol oyuncuları arasında gösterilen Paola Egonu'nun gelecek sezon Vakıfbank'ta oynaması bekleniyor. Vakıfbank'ın Şampiyonlar Ligi finalinde yendiği İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano'nun yıldız oyuncusu Egonu, "Artık bir yurtdışı tecrübesi vakti geldi" diyor.

Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Pazar günü oynanan final sonrası TRT Spor kanalına yaptığı açıklamada "Egonu artık bizim oyuncumuz" dedi. İtalya basını da son 3 sezondur Conegliano'da oynayan 23 yaşındaki sporcunun gelecek sezon Vakıfbank kadrosunda yer alacağını yazdı.

Egonu geçen hafta Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan bir söyleşide yurtdışına transferiyle ilgili soruları da yanıtladı. "Conegliano ile üçüncü sezon bitti, bu kulüple her şeyi kazandıktan sonra bir yurtdışı tecrübesinin vakti geldi mi?" sorusuna "Evet, bu yönde güçlü bir arzu var" diye yanıt verdi.

Gazetenin "Bu arzuda para, İstanbul'dan en az 2 kulüpten gelen milyonlarca euro'luk teklifler ne kadar rol oynuyor?" sorusuna ise Egonu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Çok az rol oynuyor. Daha önce önemli rakamları reddettiğim oldu. Bir karar alırken en son düşündüğüm şey çekin miktarı. Daha çok değişimle bağlantılı büyüme imkanlarıyla, konfor alanımdan çıkmakla ilgileniyorum."

'İstediğim tek etiket: Özgür!'

Egonu'nun bu röportajda da vurguladığı konfor alanı dışında varlığını ispat etme, değişikliğe açık olma özelliği bugüne kadar kamusal alanda sergilediği tutumuyla da uyumlu görünüyor.

Nijeryalı bir anne babanın 3 çocuğundan biri olarak İtalya'da doğup büyüyen Paola Ogechi Egonu, ırkçılık ve homofobiye karşı verdiği mesajlarla da tanınıyor.

Geçen yıl katıldığı Le Iene isimli televizyon programında kendisini şu sözlerle tanıtıyordu:

"Bu akşam size, benim için çok önemli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir sporcuyum ve üzerimde çok fazla beklenti var. Bazı anlarda bu baskı sizi ezecek gibi olabiliyor, çünkü herkes sizden çok fazla şey bekliyor. Elbette bu da oyunun bir parçası ve bu baskıyı cesarete, savunmayı saldırıya dönüştürmek için her gün çalışıyorum. Ve bunu seviyorum.

Sevmediğim şeyse insanların üzerime yapıştırdığı etiketler; beni kimi sevdiğime, ten rengime, pasaportuma bakarak yargılamayı seçenler. Buna tahammül edemiyorum, bana illa bir etiket yapıştırmak istiyorsanız üzerimde isteyeceğim tek bir etiket var: Özgür!"

Küçükken rahibe olmak istiyordu

Egonu'nun söyleşilerde en sık anlattığı anılarından biri de rahibe olan bir teyzesinden etkilenerek küçükken büyüyünce rahibe olmak istediğini söylemesi.

Ancak bu hayal kısa sürmüş ve Egonu çocuk yaşta kendisini voleybola adamış. 13 yaşından itibaren İtalya Voleybol Federasyonu'nun ekibi Club Italia'da oynamaya başlamış.

O yıllarda ailesi İngiltere'ye taşındıktan sonra da tek başına İtalya'da kalarak profesyonel voleybolda ilerlemeyi seçmiş.

Club Italia'da dördüncü sezonunda Serie A'da oynarken bir maçta 46 sayı yaparak kırdığı rekor hala sabit.

Club Italia'nın ardından 2 sezon AGIL Novara'da oynayan Egonu, 2019'da Imoco Volley Conegliano'ya transfer olmuştu.

Egonu, kariyerinde bugüne kadar İtalya lig şampiyonluğu, Süper Kupa, CEV Şampiyonlar Ligi gibi çok sayıda kupaya erişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Avrupa'yı temsilen Olimpiyat bayrağını taşıdı.

2021'de Forbes dergisinin "Avrupa'nın en etkili 30 yaş altı kişileri" listesine girdi.

Yıldız olmanın sırlarını yazdı

İtalya'nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak voleybol yıldızları arasında sayılan Paola Egonu, birkaç gün önce "Yıldız olmak için 18 sır" isimli bir kitap yayımladı.

Çocuklara ve gençlere hitap eden kitabında sporcunun verdiği tavsiyelerden biri de şöyle:

"Yaptığın şey seni mutlu ediyorsa yapmaya devam et. Ama sana kendini iyi hissettirmiyorsa bırak, sürdürmenin anlamı yok. Yıldız gibi parlamanın sırrı işte bundan ibaret."

Egonu kitabını geçen yıl kaybettiği dedesine adadı. Babasının babası Ambrogio'nun kendisine hayal kurmayı öğrettiğini söylüyor.

Kitabında, küçükken karşılaştığı ırkçı hakaretlerden de söz ediyor. Ancak geçen hafta Corriere'de yayımlanan söyleşisinde, "Neyse ki artık başıma böyle şeyler gelmiyor. İtalya ırkçı bir ülke değil. Kötü insan çok yok. Bazen cehalet ve yüzeysellik örnekleri görüyorum ama bu farklı" diyor.

Aynı söyleşide kariyer hedefleri ve 40 yaşına kadar voleybol oynamaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtlıyor:

"Kesinlikle hayır. Uzun süre bu işi yapmakta bir sakınca yok ama benim öyküm bu değil: Hayatta yapılacak daha çok şey var."