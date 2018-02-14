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Spor

PAOK Thessaloniki - Halkbank: 3-1

İSTANBUL, (DHA) SALON: Palace Spor Salonu HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Marc Bloemhard (Hollanda) PAOK THESSALONIKI: Pelekoudas, Terzis, Koumentakis, Takouridis, Uchikov, Martinez Gion, Konstantinidis (L) (Sakoglou, Valkiers, Stingas) HALKBANK: Bu

14 Şubat 2018 01:37

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Palace Spor Salonu
HAKEMLER: Sandro La Micela (İtalya), Marc Bloemhard (Hollanda)
PAOK THESSALONIKI: Pelekoudas, Terzis, Koumentakis, Takouridis, Uchikov, Martinez Gion, Konstantinidis (L) (Sakoglou, Valkiers, Stingas)
HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Emre Batur, Hierrezuelo Aguierre, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah Çam, Loh)
SETLER: 25-16, 16-25, 26-24, 25-20
SÜRE: 117 dakika (28, 25, 33, 31)

Halkbank, 2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisi B Grubu beşinci maçında deplasmanda Yunanistan\'ın PAOK Thessaloniki takımına 25-16, 16-25, 26-24 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Ankara ekibi bu sonuçla birlikte B Grubu\'nda oynanan beşinci karşılaşmalar sonunda ikinci mağlubiyetini almış oldu.
Temsilcimiz, B Grubu\'ndaki altıncı ve son karşılaşmasında, 28 Şubat Çarşamba günü saat 17.30\'da, Almanya\'nın VfB Friedrichshafen takımını TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda konuk edecek.

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