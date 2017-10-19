PAOK Saloniki - Gaziantep Basketbol: 82-85 (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Mücahit YOCLU/ GAZİANTEP, (DHA)

SALON: PAOK Sports Arena

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (xxx), Sasa Maricic (xxx), Marius Ciulin (xxx)

PAOK SALONIKI: Dillard (xxx)15, Klassen (xx)6, Krubally (xx)6, Koniaris (x)2, Karras (xx)6, Margaritis (x)1, Katsivelis (xx)6, Jones (xxx)18, Triche (xxx)22

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)20, Rudd (xxx)17, White (xxx)19, Haciyeva (xx)4, Lyons (xx)4, Williams (x)3, Balazic (xxx)13, Can (xx)5

1\'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 38-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-58

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Yunanistan\'ın PAOK Saloniki takımını 85-82 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan hızlı başlayan ev sahibi takım PAOK Saloniki, Triche\'nin ürettiği sayıların da etkisiyle ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

2\'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım PAOK Saloniki, konuk takımın sayı üretmesine engel olamadı. Konuk takım Gaziantep Basketbol, Balazic\'in sayılarıyla öne geçip ilk yarıyı 42-38 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Gaziantep Basketbol\'un ürettiği sayılara karşılık ev sahibi takım PAOK Saloniki, Triche\'nin sayılarıyla bu periyodu 61-58 üstün tamamladı.

Son periyotta da çekişmeli geçen karşılaşmada oyun beraberlikle devam etti. Ancak konuk takım Gaziantep Basketbol, rakibi PAOK Saloniki\'yi sahasında 85-82 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Lig\'deki ilk karşılaşmada İtalya\'nın Capo d\'Orlando takımını deplasmanda 82-77 mağlup eden Gaziantep Basketbol, ikinci karşılaşma olan PAOK Saloniki\'yi de mağlup etmesiyle gruptaki 4 puanıyla ikinci sıraya yükseldi.

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