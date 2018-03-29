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Spor

PAOK Başkanı Savvidis'e 3 yıl ceza!

Liglere ara verdiren olay için Yunanistan Futbol Federasyonu karar veriyor

29 Mart 2018 18:00

Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verildi. 

Yunanistan Futbol Federasyonu, sahaya silahla giren Savvidis'i futboldan 3 yıl süreyle men etti.

Sahaya silahla girmişti!

PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonun ardından çıkan olaylarda Ivan Savvidis sahaya belinde silah ve korumalarıyla girmişti. Ardından maçın hakemini tehdit eden Savvidis, sahaya terk etmiş ve maçın hakemi PAOK - AEK maçını tatil etmişti.

Yunanistan'da liglere ara verdiren olay!

Yaşanan bu olayların ardından Yunanistan Futbol Federasyonu ligleri 3 hafta süreyle tatil etmişti. Bugün açıklanan karara göre; PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verildi.

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