Panzerler Arjantin'i 4 golle geçti

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Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Almanya ile Arjantin, Cape Town'daki Green Point Stadı'nda karşı karşıya geldi. Güney Afrika'ya favorilerden biri olarak gelen ancak beklentilerin de üzerine çıkan Almanya, Maradona yönetimindeki Messi'li Arjantin'i, 4-0'lık sonuçla kupanın dışına itti. Almanya'ya yarı final biletini getiren golleri Thomas Mueller, Klose (2) ve Arne Friedrich kaydetti.NTV Spor'un haberine göre karşılaşmaya daha istekli başlayan Almanlar, aradığı golü erken buldu. 3. dakikada sol kanatta topla buluşan Podolski, Otamendi tarafından faulle durduruldu. Atışı kullanan Schweinsteiger ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Müller düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Alman Milli takımı ilk yarım saat boyunca üstünlüğü kabul ettirirken, Arjantin ilk yarının son çeyreğinde oyuna denge getirdi. 37. dakikada Heinze'nin şık ara pasına yetşen Tevez, bekletmeden Higuain'e pas verdi. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderirken, ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Tangocular'ın kalan dakikalardaki gol girişmleri sonuç getirmedi ve Almanya soyunma odasına 1-0 önde gitti.İkinci 45 dakika çok farklı bir görüntüde başladı. Önce beraberlik ardından galibiyet golü için oyunu rakip yarı sahaya yıkan Arjantin, Tevez ve Di Maria ile önemli fırsatları değerlendiremedi. Tangocular'ın baskısı her geçen dakika biraz daha artarken, 68'de Almanya farkı ikiye çıkardı. Müller'in pasıyla topla buluşan Podolski, soldan ceza sahasına girdi ve altı pasta bomboş durumdaki Klose'ye güzel bir pas gönderdi. Alman oyuncu, hayatının en rahat golüne imza attı.Arjantin 2-0'ın şokunu üzerinden atmaya çalışırken, 74. dakikada Friedrich sahneye çıktı. Rakiplerini çalımlayan Schweinsteiger, soldan son çizgiye kadar indi ve kale önüne çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Friedrich, rakibine rağmen gol vuruşunu yaptı. Kalan dakikalarda yemeden 4 gol bulması gereken Arjantin mucizeyi gerçekleştiremediği gibi kalesinde bir gol daha gördü. 88'de Mesut Özil'in sağ kanattan yaptığı harika ortada ceza sahası içinde topu önünde bulan Klose, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0.Dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaşattı. Arjantin Teknik Direktörü Maradona, bir türlü galibiyeti getiren hamleleri yapamadı. İkinci tur mücadelesinde 2 gol kaydeden Tevez de silik bir futbol oynadı.