Pantone, regl tabularıyla mücadele için kataloğa yeni renk ekledi

Baskıda kullanılan renk referans sistemi olan ve kodlarının kullanılmasıyla dünyanın her yerinde aynı rengin elde edilmesini sağlayan Pantone, regl (adet dönemi) ile ilgili tabulara karşı mücadele adına kataloğa yeni renk ekledi.

Pek çok toplumda cinsiyetçi bakış açısıyla kötü gözle bakılan regl döneminin adının verildiği 'cesur' bir kırmızı tonunu tanıtan Pantone, basın açıklamasında 'regl olumlamasını teşvik eden yönde enerji verici ve dinamik bir kırmızı nüans' dedi.

ABD merkezli Pantone'nin 'Regl' rengi, İsveçli kadın genital bakım ürünleri firması Intimina'nın girişimiyle 'Görüldü+Duyuldu' kampanyası çerçevesinde sunuldu.

"Regline sahip çık, gurur duy"

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da yaptığı bilgilendirmede yeni renkten 'regl hakkında olumlu diyalogları teşvik eden özgüvenli bir kırmızı' diye söz etti.

"Hareketli ve maceracı bir kırmızı tonu olan cesur Regl, kim olduklarından gurur duyarak adet dönemini geçirenleri, regl dönemine kendinden emin şekilde sahip çıkanları, içinde doğdukları heyecan verici ve kudretli yaşam gücünü tutkuyla kutlayanları yüreklendiriyor" diyen Pressman, 'herkesi cinsiyeti ne olursa olsun bu saf ve doğal bedensel işlev hakkında kendiliğinden ve açık şekilde konuşmakta rahat hissetmeye çağırdıklarını' belirtti.

Pantone Başkan Yardımcısı "Renk, dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için kullanabileceğimiz en güçlü ifade biçimlerinden biridir" vurgusunu yaptı.