Pantolonu düştü yine de kavgadan vazgeçmedi

Eyüp Devlet Hastanesi'nde hasta yakını iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada kemerini kullanan bir şahsın pantolonu düştü. Pantolonun düşmesine aldırış etmeyen saldırgan, kavgaya devam etti. Bir doktorun da darp edildiği kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 17 Şubat Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Hastanenin acil servisine gelen 4 kişilik grup ‘Doktor yok mu?’ diye bağırmaya başladı. Yüksek sesle etrafta bağıran gruba diğer hasta yakınları tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu belirtilen 4 kişilik grup ile hasta yakınları arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra bıçakların çekildiği kavgada, grup üyeleri hastanede bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga edenlerden biri kemerini çıkarıp kavgada kullanmak isterken pantolonu düştü. Saldırgan şahıs pantolonun düşmesine aldırış etmeden kavgaya devam etti.

Şahısları ayırmak için araya giren hastanenin güvenlik görevlileri yetersiz kalınca olay yerine polis ekipleri çağırıldı. O sırada acil serviste hasta muayene eden bir doktor ise saldırganların hedefi oldu. Şahıslar tarafından darp edilen Doktor Selma Süreyya Sungur, hasta yakınları ve olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Tarafları ayıran polis ekipleri, iki grubu gözaltına alarak polis merkezine götürdü.