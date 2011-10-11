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Politika

''Pantolon'' teklifi görüşülemedi TBMM (A.A)

11 Ekim 2011 21:25

-''Pantolon'' teklifi görüşülemedi TBMM (A.A) - 11.10.2011 - TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, kadın milletvekillerinin Genel Kurulda pantolon giymesine imkan sağlayan İçtüzük değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonuna geri çekildiğini açıkladı. TBMM Genel Kurulunda verilen aranın ardından birleşimi açan Başkanvekili Sağlam, gündemin birinci sırasında yer alan İçtüzük değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonunca geri çekildiğini söyledi. Bunun üzerine Genel Kurul'da tartışma çıktı. CHP, MHP ve BDP Grup Başkanvekilleri ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, teklifin Genel Kurul gündemine girdiğini ve komisyona geri çekilemeyeceğini belirterek, itirazda bulundu. Sağlam, İçtüzüğün ilgili hükümlerini okuyarak, komisyonun bir tasarı veya teklifi geri çekme hakkı bulunduğunu hatırlattı. İtirazların sürmesi üzerine Sağlam, usul tartışması açtı. Usul tartışmasının sonunda Sağlam, Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığını açıklayarak, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. Öte yandan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kuliste gazetecelerle sohbet ederken, ''erkek milletvekillerinin kravat takmaması, buna karşılık kadın milletvekillerinin başörtüsü takabilmesi'' yönünde, İçtüzük değişikliği teklifi için  önerge verdiğini söyledi.

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