Panpiş’ten isyan çağrısı: Erkeklerle sevişmeyin

T24 - Twitter kraliçesi Hilal Cebeci internet yazısında kadınlara seslendi: “Sadece seks isteyen, kadınları üzen erkek milletine yüz vermeyin. Kendinizle sevişin. Rahatlarsınız, üzülmezsiniz”
Twitter'da “Panpiş” adını verdiği takipçilerine çıplak fotoğraflarını paylaşarak popüler olan şarkıcı Hilal Cebeci, www.medyafaresi.comadlı
sitedeki köşe yazısında kadınlara ilginç bir çağrıda bulundu: “Yahu şu erkekmilletine yüz vermeyin, gidin mastürbasyon yapın, kendinizle sevişin.” Hilal Cebeci çok konuşulacak köşesinde şunları yazdı:
Yazımın başlığında “Mastürbasyon yapın” dedim bunu hem cinslerime diyorum... Nedenine gelince yine çevremde gelişen saçma sapan ilişkilere bakarak, erkeklerin kadınları ne kadar üzdüğünü görerek bunu yazma gereği duydum... Erkekler ne ister? Erkekler sadece seks ister emin olun... Bir kadını elde edene kadar binlerce şekle giren erkek milleti, kadını elde ettikten sonra inanılmaz bir evrim geçiriyorlar... Son günlerde birkaç kişinin ilişkisine şahit oldum ve hep kadınların üzüldüğünü gördüm... İnanın bu şahit olduğum kişi sayısı bir ya da iki değil, tam beş kişinin eş zamanlı olarak yaşadıkları ilişkilere şahit oldum ve şikâyetlerini dinlediğimde hepsi aynıydı... Yani ilişkinin başında erkek elinden geleni ardına koymuyordu, her an yanında olmak el ele diz dize olmak istiyordu. Ama ne zamanki seks yaşanıyordu, işte o zaman bahaneler başlıyor, aramalar azalıyor görüşmekten kaçıyorlardı... Beş kadının yaşadığı olaya aynı anda şahit olduğumda dedimki, “Yahu şu erkek milletine yüz vermeyin, gidin mastürbasyon yapın, kendinizle sevişin. Hem rahatlarsınız, hem de bu kendini bilmez insanlarla muhatap olup kendinizi üzmezsiniz.”