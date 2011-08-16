Panpiş'e 'Yok Böyle Dans' şoku

T24 - Hilal Cebeci, twitter sayfasında 'Yok Böyle Dans'a katılacağını yazdıktan sonra Acun Medya'dan yalanlama geldi.



“Panpiş”le gündeme gelen Hilal Cebeci, twitter sayfasına, “Bu sezon ilk projemiz ‘Yok Böyle Dans’. Panpişiniz Acun Ilıcalı’nın ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında dans edecek. Yaşasın panpişler” yazdı.



Cebeci daha sonra gelen tebrikleri kabul etti. Bunun ardından Ilıcalı’nın basın danışmanı, “Cebeci’ye teklif götürmedik. Teklif götürmeyi de düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı. Açıklamadan sonra Cebeci, twitter’daki yazısını kaldırdı ve şunları yazdı:



“Bana teklifte bulunulmuştur. twitter’dan açıklama yaptığım için, Acun Medya bu açıklamadan hoşlanmamış ve böyle bir şey olmadığını söylemiştir. Beni yalancı durumuna düşürdükleri için onlara çok kırgınım”





