'Panorama 1326', Bursa tarihine ışık tutuyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TARİHİ kimliğiyle ön plana çıkan Bursa\'nın asırlar öncesindeki dönemlerine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, resmi açılışı henüz gerçekleşmemesine karşın ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle günümüzün modernizmi ile aynı zamanda bir kültür merkezi haline gelen müzeyi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, \"Şehre yeni bir silüet kazandıracak bir yapı\" olarak tanımlıyor.

Dünyanın ikinci tam panoramik müzesi olan ve Bursa’da Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği \'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi\', şehrin tarihi kimliğini yansıtıyor. Bursa’nın 1326 yılındaki fethini gösteren panoramik eserin yer aldığı müze aynı zamanda bir kültür merkezi olarak da kullanılıyor. Henüz resmi açılışı gerçekleşmemesine rağmen ziyaretçi akınına uğrayan müzeyi halkın ziyaretine açılışından itibaren bir ayda 51 bin 500 kişi gezdi. Üstelik her geçen gün bu rakam daha da artarken, Bursa’yı ziyarete gelen politikacılardan tarihçilere kadar pek çok önemli isim de müzeyi görerek, içerisindeki tarihe tanıklık ediyor.

\'KÜLTÜR MERKEZİ HÜVİYETİNDE\'

2009 yılında göreve geldiğinde Kırım ziyaretinde gördüğü bir müzeden esinlendiğini kaydeden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda müzenin şehre kazandırıldığının altını çizdi. 2010’dan itibaren kamulaştırma ile birlikte sanatsal çalışmalara da başlandığı müze için ilk kazmanın 2015’in Haziran ayında vurulduğunu kaydeden Başkan Dündar, “Bu yılın şubat ayında da sanatsal faaliyetlerin montajı başladı. Ekim itibariyle de ziyaretçi almaya başladık. Burası kültür merkezi hüviyetinde. Değişik etkinliklerin yapıldığı, sinema salonları, millet kıraathanesi, kafeterya, hediyelik eşya satış yerinin dışında yine 16 tane tablo ile Bursa’daki 6 padişahı ve o dönemde yaşanan olayları resmeden bir kültür merkezi” dedi.

\'SAVAŞI DEĞİL, BARIŞI RESMEDİYOR\'

Müzede yer alan panoramanın bir yönüne daha dikkat çeken Başkan Dündar bunu ise şu sözlerle açıkladı:

“Tüm dünyada bu tür çalışmalar genelde savaşı resmeder, bu çalışmamız ise barışı resmediyor. Burada Osmanlı kuruluş felsefesini anlatıyoruz. Şehri fethedip orada bir yağma söz konusu değil. Güvenlik içerisinde Bizanslılar şehri terk ediyor. Tabii onlara teminat veriliyor, can ve mal güvenliği teminat altına alınıyor. Dolayısıyla kalmak isteyen kalabilir deniliyor, yüzde 40’ının burada kaldığı söyleniyor. Kuşatma altında 23 yıl kalan bir şehir neticede; dolayısıyla içerideki insanların ihtiyaçları, yokluk durumu göz önüne alınarak Osmanlı’nın onları ağırlaması, ikramda bulunması yani Osmanlı felsefesi burada işlenmiş oluyor.”

\'47 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ GELDİ\'

Günümüzün modern yapısıyla birleştirilerek şehrin tarihi dokusuna ışık tutan müze diğer yandan oldukça yoğun ilgi görüyor. Başkan Dündar, müzenin en çarpıcı bölümü olan panoramayı tasvir ederken, “Panoramanın ayrı bir gizemi var. 3 boyutlu çalışmayı görüyorsunuz, içeriye girdiğiniz anda kısa bir an adaptasyon süreci yaşanıyor” sözlerini kullanırken, gördüğü ilgi içinse “Ekim ayından bugüne 47 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Bursa turizmi adına ciddi bir katkısı olacak. Dünya Panoramalar Birliği’nin temsilcileri de buraya geldi. Onlar da dünyanın en iyisi olduğunu buraya gelip gördükten sonra tescil etti. Ziyaretçilerimiz burada çok farklı bir ortamın ve güzelliğin olduğunu söylediler” diye konuştu.

AYNI ZAMANDA ÇEVRECİ BİR BİNA

Şehrin tarihine işaret ettiği kadar bir mühendislik harikası da olan müzenin mimari ve teknik olarak çok özel bir bina olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “6 Nisan 1326’yı anlatıyoruz fakat modern bir yapı. Çevreci bir yapı. Yeşil bina konseptinde güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz, yağmur suyunu kullanıyoruz. Yüzde 35 enerji tasarrufu sağlayan bir bina. Kubbenin altı bin kişilik salon ve gösteri merkezi. Farklı etkinlikler, sergiler yapılıyor. Yani burası çok yönlü çok amaçlı kullanılabilecek bir mekan olarak şu an rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.

Bursa turizmine de önemli katkılar sağlayacak müze, lokasyonu itibariyle de Bursa’nın birçok tarihi yapılarına yürüme mesafesi uzaklığında yer alıyor. Son olarak Başkan Dündar, bu çalışmalarını, “Çok yönlü düşünülmüş, şehre yeni bir silüet kazandıracak bir yapı” şeklinde tanımladı. Resmi açılış tarihi henüz kesinleşmeyen müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



