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Sağlık

Pankreas kanserinde bir adım daha atıldı!

Bilim insanları, ATM genindeki mutasyonun (Ataxia Tel angiectasia Mutated), pankreas kanseri riskinde etkili olduğunu tespit etti.

02 Ocak 2012 02:00


T24 - Bilim insanları, ATM genindeki mutasyonun (Ataxia Tel angiectasia Mutated), pankreas kanseri riskinde etkili olduğunu tespit etti. Johns Hopkins tıp fakültesinden Prof. Alison Klein başkanlığındaki ekip, sonuçları Cancer Discovery dergisinde yayımlanan araştırmalarında, ailede pankreas kanseri görülen iki grubu inceledi.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; araştırmalarını genişleten bilim insanları, genetik olarak devralınan ATM mutasyonunun pankreas kanserinde rol oynadığını teyit etti.

Uzmanlar sonucun, pankreas kanseri risk ve teşhisinde ileri bir adım atılmasına yardımcı olabileceğini kaydetti.



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