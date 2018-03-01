Pankobirlik Genel Başkanı Konuk: Amacımız üreticinin hakkını teri kurumadan almasıdır

KONYA,(DHA)- KONYA ve Çumra ilçesindeki iki şeker fabrikasında yaptığı üretimle ülkenin pancar şekeri ihtiyacının beşte birinden fazlasını karşılayan Konya Şeker, alımını gerçekleştirdiği 3 milyon 865 bin 263 ton pancar karşılığı üreticiye yaklaşık 885 milyon 146 bin liralık ödeme gerçekleştirdi. Ak Parti Karaman Milletvekili ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Genel Başkanı Recep Konuk, \"Konya Şeker’in amacı üreticinin hakkı olan bedeli, teri kurumadan almasıdır\" dedi.

2017-18 kampanya döneminde 16 bin 996 üreticiye sözleşmeli ekim yaptıran Konya Şeker, tohumlar daha ekilmeden üreticiyi avansla desteklemeye başladı. Konya Şeker, ürün bedelinin yaklaşık yüzde 46’sına karşılık gelen 407 milyon 570 bin lirayı ayni ve nakdi avans olarak ödedi. Yarın yapılacak 477 milyon 576 bin liralık ödemeyle pancar bedeli ödemesini tamamlayan Konya Şeker, üreticiye toplamda 885 milyon 146 bin lira ödeme gerçekleştirmiş oldu.

ÜRETİCİNİN HAKKI OLAN BEDELİ, TERİ KURUMADAN ALMASI DEĞİŞMEZ İLKEMİZ

İlkelerinin üreticinin hakkı olan bedelinin alın teri kurumadan almasını sağlamak olduğunu ifade eden Ak Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker’in yegâne amacı daha çok üretim ve üretene destektir. Daha çok üretmenin de tek yolu üretileni işleyecek tesislere sahip olmak ve ürünü üretim sürecinden başlayarak desteklemektir. Yani tohum tarlaya düşmeden, üretici desteği arkasında hisseder. Tarladaki bütün süreçlerde üretici yalnızlık yaşamaz. Ürününün de karşılığını alırsa, hem üretmeye devam eder, hem de daha çok üretmek için şevki artar. Konya Şeker’in yıllardır tavizsiz uyguladığı üretim ve sanayileşme stratejisinin özü budur\" dedi.

\'DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA ÇOK ÜRÜN, SÖYLEMEKLE OLMAZ\'

Recek Konuk, \"Üretim tesisleri, fabrikalar araç, daha çok üretim ve daha çok ürün amaçtır. Ancak unutmamak lazım ki, daha çok üretim ve daha çok ürün söylemekle olmaz. Ya ne yapacaksınız? Üreticinin daha çok üretmesi için elini rahatlatacak, imkânlarını genişleteceksiniz. Üretileni üreticinin elinde bırakmayacak, ürünün yere düşmesine, tarlada kalmasına müsaade etmeyeceksiniz. Bugün git yarın gel düzenini değiştirecek ürünün bedelini çiftçinin alın teri kurumadan ödeyeceksiniz. Ürünün karşılığını hak terazisinden sapmadan vereceksiniz. Yani Konya Şeker gibi olacaksınız, Konya Şeker modelini uygulayacaksınız. Tarım sektörünün verimliliğini arttırmak, rekabetçi yapısını güçlendirmek, geleceği inşa etmek için bir şeyi daha yapacaksınız, nitelikli ve kaliteli üretimi, üretirken azami özeni gösteren üreticiyi ödüllendirecek, nitelikli, kaliteli üretimi teşvik edeceksiniz\" diye konuştu.

BUNU ÜLKENİN TOPRAKLARINA KARŞI BİR MESULİYET OLARAK GÖRÜYORUZ

Bunu ülkenin topraklarına karşı bir mesuliyet, tarım sektörünün geleceğine bir hizmet olarak gördüklerini belirten Konuk, \"O nedenle aldığımız ürünlerin tamamında standart fiyatın üzerine yaptığımız prim ödemeleriyle hem toprağımızı koruyor, hem de kaliteli üretimi teşvik ediyoruz. Mesela temiz pancara prim dediğimiz zaman, daha az toprak tarladan taşınıyor, pancarın yaprağı heder olmuyor. Örneğin, pancarda yüksek polara pirim verdiğimiz zaman, bu toprakların diğer topraklarla verimlilik yarışına girebileceği, dünya sıralamasında hektara şeker veriminde dünyada ilk sıralara bizi taşıyan bir polar oranı yakalanıyor. Yani pancar şekeri ve pancar istatistiklerinde Konya’nın adı listeye üst sıralardan giriyor, girebiliyor. Nakliye, geç söküm primleri hem işletme verimliliğimizi, hem de tarımsal üretimde kaliteyi yükseltiyor. Bunların yerleşmesi, üretimdeki kalitenin yükselmesi, bu topraklarda gelecekte de şeker pancarı üretilmesinin hatta bugünkünden de çok üretilmesinin teminatıdır\" dedi.

BİRİNCİ ŞART ÜRETİME DESTEK OLMAK

Üreticiye desteklerinin sadece ürün fiyatlarından ibaret olmadığını belirten Recep Konuk, \"Kaldı ki bizim üreticiye tek desteğimiz ürün fiyatından da ibaret değil. Mesela daha çok üretmek için birinci şart olarak üretime destek olacaksınız demiştim. Bu konuda Türkiye’de en iddialı kurum Konya Şeker’dir. Üretimin finansmanında Konya Şeker’le bırakın yarışanı, Konya Şeker’in verdiği destek miktarlarına yaklaşanı bile bulamazsınız. Bu kurum, bu sene henüz pancarı almadan alacağı pancar karşılığında üreticiye 10 ay önceden avans ödemeye başlamış. Bu sürede 14 kez yani hemen hemen 3 haftada bir ayni ve nakdi avans ödemesi yapmış. Toplamda ürün bedelinin yüzde 46’sını avans olarak ödemiş. Yani üreticinin üzerindeki finans yükünü omuzlamış, üreticinin yükünü hafifletmiş. Bu üreticinin cebine giren para değildir, ama unutmamak lazım ki bu Konya Şeker\'in üreticinin cebinden çıkmasına izin vermediği paradır ve bunun bir ton pancara düşen payı 8,53 TL’dir. Bu pancar üretiminin finansman maliyetidir ve eğer biz bu desteği vermeyip, yani avans uygulamasını yapmayıp 407 milyon 570 bin lirayı bankaya koysak sadece, onun getirisi ile pancara ton başına ilave 14 lira ödeme yapabilirdik. Kurumun bir kazancı da kaybı da olmazdı. Ancak muhtemelen yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle üreticinin cebinden bunun birkaç kat fazlası çıkardı. Malum her üreticinin cebinde, tarlaya tohumu atmak için, gübresiydi, mazotuydu, ilacıydı, çapasıydı, sulamasıydı, sökümüydü tüm bunlar için ayrılmış hazır parası yok. Konya Şeker devrede olmasa ne yapacak hazır parası olmayan çiftçi, ya temlik kredisi alacak, ya bankaya müracaat edecek ya da kredi kullanma imkânı, yoksa tefeciye el açacak. Allah’a şükür kurumumuzun gücü var ve şükür ki yıllardır tefecinin bu topraklarda el ovuşturmasına müsaade etmedik, etmeyiz\" dedi.

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