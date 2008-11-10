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Pankartlı gönderme

Adanalıların halası olarak ünlenen Dilber Hala'ya Adana Demirsporlu taraftarlar gönderme yaptı.

10 Kasım 2008 02:00

Avrupa Yakası'nda Binnur Kaya'nın canlandırdığı Adanalıların halası olarak ünlenen Dilber Hala'ya Adana Demirsporlu taraftarlar gönderme yaptı.

5 Ocak Stadı'nda 2'nci Lig 2'nci Grup'ta oynanan Adana Demirspor Turgutluspor maçında, üzerinde "Dilber Hala"nın fotoğrafının bulunduğu bir pankart açan Şimşekler Grubu, "Tak atkımızı gurbette üşüme Dilber Hala" yazısıyla gönderme yaptı. Dizinin senaryosunu yazan Gülse Birsel, Pazar Sabah'taki köşesinde Adana Demirspor'a başarılar dilemişti. Taraftarlar da jest olarak dünkü maçta pankart açıp, Avrupa Yakası'nın tiryakisi olduklarını gösterdi.

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