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Politika

Pankartı hemşehrisi açmış

Başbakan Erdoğan'ı ‘Son Osmanlı padişahı’ olarak niteleyen pankartı Erdoğan'ın hemşehrisinin hazırlandığı ortaya çıktı.

04 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ‘Son Osmanlı padişahı’ olarak niteleyen İstanbul'daki pankartın Erdoğan hemşehrisi Celil Şen tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.

Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattıdün gerçekleştirilen açılış töreninde dikkatleri çeken pankarın Kadıköy'de dijital baskı şirketi olan Celil Şen ve çalışanları tarafından açıldığı ortaya çıktı. 
Başbakan Erdoğan kürsüde konuşurken açılan ve partililerin uyarısı üzerine kısa sürede kaldırılan ‘Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan’ yazılı pankartı hazırlayan Celil Şen, “Başbakan Erdoğan konuşurken, ben ağlıyorum. Onu çok seviyorum. Türkiye'ye böyle bir başbakan geldi mi? Ona hayranlığımı göstermek için böyle bir pankart hazırladım. Ama neden indirildi, anlayamadım'' diye konuştu.

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