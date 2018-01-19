Pankart tartışması; CHP'li kadınlar ne dedi, AKP'li aday fotoşopla neye çevirdi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen, sosyal medyadan CHP'li kadınların taşıdığı, “Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar” pankartını “Kadına özgürlük, sevişiriz cenabet gezeriz. Tayyip sana ne, yaşasın laiklik” şekline çevirerek Facebook'tan paylaştı.

2011 yılında AKP'den Kocaeli Milletvekili aday adayı da olan Özen'e en sert tepki CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'ten geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kaplan, “Bunun adı sapıklık, alçaklık, şerefsizlik. Sizin eşiniz, anneniz, kız kardeşiniz yok mu? Bu ahlaksızlık için derhal gereğini yapın” dedi. Hürriyet şöyle devam etti: “Ben okurken utandım ama Necmi Özen gibiler paylaşmaya utanmamış. Necmi Özen gibiler değil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmayı, insan içine çıkmayı bile hak etmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na da sesleniyorum: Sizin eşleriniz, anneleriniz, kardeşleriniz yok mu? Bu ahlaksızlığa karşı derhal gereğini yapın.”